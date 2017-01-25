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Başkan Karaosmanoğlu, MARKA Genel Sekreteri Ayhan'ı ağırladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan'ı konuk etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreterliği görevini sürdürürken Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne atanan Mustafa Ayhan'ı makamında konuk etti.

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Öyle güzel bir memlekette yaşıyoruz ki, ne kadar sıkıntılı süreçlerden geçersek geçelim, ben sen değil her daim biz olmayı başarabiliyoruz. İşte bu köklerimizin çok sağlam, kardeş kardeşe yaşam kültürümüzün çok derin olduğunu gösteriyor. Bunu Mardin'de göreve başladığınız ilk dakikalardan itibaren hissedeceksiniz. Böylesine yegane bir mirası korumak hepimizin ortak derdidir. Bu nedenle Genel Sekreterlik görevinizde size çok büyük görev düşüyor. Vatanınızı, milletinizi, bayrağınızı her şeyin üzerinde tutan Mardinli kardeşlerimize bizden selam götürün" ifadelerini kullandı.

(İG-RFK-Y)



25.01.2017 15:25:38 TSI

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