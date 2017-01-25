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Atakum'un üreten kadınlarına iletişim semineri



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SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı kapsamında desteklenen "Üreten Kadın Güçlü Atakum Projesi" kapsamında kadınlara "Etkili İletişim Semineri" verildi.

Kadınların işgücünün çalışma hayatına dahil edilmesi toplumsal kalkınmada önemli bir etken olduğu gerçeğinden hareketle hayata geçirilen proje kapsamında, Atakumlu kadınlar için 'Etkili İletişim Semineri' düzenlendi. İzgören Akademi Bölge Müdürü ve Eğitmeni Şehnaz Dereli tarafından verilen seminerde kadınlara, etkili iletişim önemi ve yöntemleri hakkında bilgi aktarıldı.

Seminerin ardından sertifika töreninde konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak, kadınların hem sosyal hem de ekonomik hayat içerisinde hak ettikleri noktaya ulaşabilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluktan hareketle, 1200 proje içinden 40 proje arasına girmeyi başaran Üreten Kadın Güçlü Atakum Projemizi hayata geçirdik. 206 bin 576 euro destek alan bu projemiz ile üreten Kadın Güçlü Atakum Projesi ile işgücü piyasası içinde bulunamayan 25-64 yaş arası 10'u engelli toplam 50 kadına mesleki yeterlilik kazandırmak suretiyle istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.

Gerçekleştirilen seminerin verimliliğinden bahseden Başkan Taşçı, "Etkili iletişim konusunda gerçekleştirilen bu seminerin, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatı adına son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Seminer sonunda sertifikalarını da alan kadınların, etkili iletişim konusunda önemli bir adım attığına inanıyorum. 1 Ekim 2016 tarihinde başlayan ve 30 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek olan projemiz kapsamında 10'u engelli olmak üzere toplam 50 kadına hayat boyu öğrenme modülleri eğitimi ve seminerleri verilecektir. Proje eğitimleri süresince de kadınlar, günlük 8 euro destek alacak. Atakum Belediyesi olarak, kadınların desteklenmesi, kendilerini geliştirmeleri, sosyal ve ekonomik hayat içerisinde yer almalarını son derece önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



25.01.2017 15:25:42 TSI

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