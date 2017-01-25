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Başkan Karaosmanoğlu, Kartepe kanaat önderleriyle buluştu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe kanaat önderleriyle bir araya gelerek 15 Temmuz sonrası Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe ilçesinin sevilen isimlerinden Ahmet Şimşek ve beraberinde ki kanaat önderlerini makamında ağırladı. Kanaat önderlerini ayakta karşılayan Başkan Karaosmanoğlu, kısa süreli sohbetin ardından misafirleriyle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'yi konuştu.

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. 15 Temmuz'da uyusaydık, bir yüzyıl daha uyanamazdık. Evet bir şer kapımızı çaldı. Ama biz uyumadık ve bu şerden sonra milletçe birlik ahdimizi yeniledik. 15 Temmuz, önümüzde büyük bir toplumsal birliktelik imkanını açmıştır. Bu imkanı çok iyi değerlendirmek zorundayız" diye konuştu.

80 milyonun yüreği bugün olduğu gibi vatan için çarptıkça, bizi hiç bir güç dize getiremez, getiremeyecektir vurgusu yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Bugün anayasa değişikliği ve akabinde yaşanacak sistem değişikliğiyle birlikte Allah'ın izniyle, Türkiye'miz, Selçuklu'dan da Osmanlı'dan da çok daha büyük bir devlet olacaktır. Buna inancım tamdır. Geleceğin büyük Türkiye'sini bizler kurabiliriz. Ancak iş gençlikte ve sizin gibi hayat tecrübesi olan büyüklerdedir. Gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, bu bayrağı onlar da layıkıyla taşıyabilir. Bununla da kalmazlar, bizden çok daha güzel hizmetler üretebilirler. Ülkemiz daha da büyür, güzelleşir. Gençlerimizi değerler üzerine yetiştirirsek, geleceğe o kadar güzel ve emin bakabiliriz" açıklamasını yaptı.

(İG-RFK-Y)



25.01.2017 15:27:03 TSI

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