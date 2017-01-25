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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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SGK hizmetleriyle ilgili bilgiler sundu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:23
SGK hizmetleriyle ilgili bilgiler sundu
SGK hizmetleriyle ilgili bilgiler sundu

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü, İsmail Sayar Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin'i makamında ziyaret etti.
KÜTBO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Bintepe ve Meclis Başkan Yardımcısı Ali Doğanay'ın da hazır bulunduğu ziyarette, SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, SGK hizmetleri ve yapılan iyileştirmelere yönelik bilgiler verdi. Kütahya ekonomisine ilişkin veriler paylaşılarak, işverenlerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin kurumlar arası işbirliğine vurgu yaparak, "İlimiz ve üyelerimizin gelişmesine katkı sağlamak için KÜTBO olarak gerekli çalışma ve projelerde her zaman göreve hazırız" dedi.
Gültekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, SGK İl Müdürü İsmail Sayar'a teşekkür etti.(EFE)

25.01.2017 15:27:55 TSI
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