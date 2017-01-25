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Eskişehir'de sanatın adresi karikatürlü ev oldu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:24
Eskişehir'de sanatın adresi karikatürlü ev oldu
Eskişehir'de sanatın adresi karikatürlü ev oldu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Kent kültürü içinde önemli bir yeri olan ve tuğla-kiremit sektörünün mirası niteliğindeki Atila Özer Karikatürlü Ev, yıl boyunca yine Eskişehirlilerin uğrak noktası oldu.
Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kuran ve karikatür sanatına önemli katkılar sağlayan karikatürist Prof. Atila Özer'in adını taşıyan Karikatürlü Ev, çocuklara eleştirel düşünme yeteneğini kazandırırken ustalarla da çalışma fırsatı sunuyor.
Karikatürlü Ev'de Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Karikatür Atölyeleri ile ülkemizin tanınmış karikatüristleri karikatüre meraklı çocuklarla atölye çalışmaları yapıyorlar. Bu çalışmalar dönem sonunda bir sergiye taçlanıyor ve çocuklar emeklerinin karşılıklarını alıyorlar. 2016 yılında "Karikatür Atölyesi" çalışmalarına, Atilla Yakşi, Sevil Özgür, Erol Büyükmeriç, Ekrem Borazan, Sertaç Ürer ve Yaşar Arda gibi usta isimler destek verirken, 23 atölye çalışmasına 72 çocuk katıldı. Böyle 2013 yılından bu güne kadar düzenlenen atölye çalışmalarına katılan çocuk sayısı 224 oldu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman sanatçının ve sanatın yanında yer aldık. Aramızdan ayrılan sevgili Atila Özer, sanatçı kişiliği ve karikatür sanatına verdiği önemli katkılarla biliniyor. Onun adını verdiğimiz karikatür evi, onun izinde yürüyecek yeni karikatüristler yetiştirecektir" diye ifade vetti.
Karikatürlü Ev 10 bin ziyaretçiyi ağırladı
Karikatür atölyeleri dışında da aktif olarak kullanılan bu önemli yapı, çeşitli kişisel sergiler, anaokulları, kreşler ve ilköğretim okulları, yıl sonu sergileri, resmi kurum sergileri, amatör ve profesyonel sergilere ücretsiz olarak ev sahipliği yapmaya da devam ediyor.
2016 yılı sergi programı 04 Ocak 2016 tarihinde Arzu Özer'e ait el yapımı bebek sanatı çalışmalarından oluşan "Barış Çağrısı" el yapımı bebek sergisi ile başlarken, 30 Aralık 2016 tarihinde Sema Şirvan'ın küratörlüğünde "Boyalı Parmaklar Yılbaşı Konsepti Resim Sergisi" ile son buldu. Yıl boyunca 60'ın üstünde sergi ve atölye çalışması düzenlenirken yaklaşık 10 bin yurttaş da Karikatürlü Ev'i ziyaret etti.
(İHA-MET-Y)

25.01.2017 15:26:53 TSI
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