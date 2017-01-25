YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencilerden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Öğrencilerden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'da lise öğrencileri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Geleceklerine daha güzel yön vermeleri amacıyla "Mesleki Gölge Etkinliği" kapsamında gelecekte düşledikleri mesleklerin çalışanları ile bir araya gelen 11. sınıf öğrencileri "Belediye başkanlığı ve siyaset" konusunda Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret ederek merak ettikleri soruları yönelttiler.

Yerel yönetimler olarak eğitime katkı sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

(MB-Y)



25.01.2017 15:28:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER