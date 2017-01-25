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Türkiye İşaret Dili Tercümanları Derneği'nden Başkan Kurt'a teşekkür



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İşaret Dili Tercümanları Derneği, engelli bireylerle ilgili yaptığı çalışmalar dolayısı ile Odunpazarı Belediyesi'ne teşekkür etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Türkiye İşaret Dili Tercümanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Banu Türkuğur Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan Arasta Otel'de bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda Odunpazarı Belediyesi'nin engelli bireyler için yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin engelli bireyler için gerçekleştirdiği çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. Odunpazarı Belediyesi'nin hizmet binasının girişi ve tüm katlarına görme engelli bireyler için 'hissedilebilir yüzey' yerleştirdiklerini belirten Başkan Kurt, görme engelli bireylerin okuyabilmesi için de bina içindeki tüm tabelalarda Latin Alfabesi ile Braille Alfabesi'nin (körler alfabesi) birlikte kullanıldığını aktardı. Yerleştirilen hissedilebilir yüzeyler ve tabelalar sayesinde görme engelli bireyler bina içerisinde daha rahat hareket edebildiğine dikkat çeken Başkan Kurt, belediye de çalışan personelin işitme ya da konuşma engelli bireyler ile daha rahat iletişim kurabilmesi için işaret dili dersleri aldığını vurguladı.

Çalışmalara devam

Odunpazarı Belediyesi'nin engelli bireylerler ile ilgili yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Türkiye İşaret Dili Tercümanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Banu Türkuğur Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Kurt'a engelli bireyler için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. "Odunpazarı Belediyesi işitme ve konuşma engelli bireyler için çok önemli çalışmalar yapıyor. Odunpazarı Belediyesi'nde her birimden bir kişi işaret dili öğrendi. Odunpazarı Belediyesi halk merkezlerinde, gençlik merkezlerinde, kreşlerde işaret dili kursları açarak, insanların işaret dili öğrenmesini sağladı. Böylece Odunpazarı Belediyesi işitme ve konuşma engelli bireylerin daha kolay iletişim kurmasını sağlıyor. Ben Odunpazarı Belediyesi'ne bir kez daha engelli bireyler için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" diyen Şahin, Türkiye İşaret Dili Tercümanları Derneği olarak Odunpazarı Belediyesi ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantı sonunda Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Kurt'a teşekkür plaketi takdim etti.

(İHA-MET-Y)



25.01.2017 15:28:47 TSI

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