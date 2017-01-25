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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas'ta FETÖ'den 6 kişi tutuklandı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:26
Sivas'ta FETÖ'den 6 kişi tutuklandı

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 42 kişiden 6'sı daha tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüte bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün "kurum imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Y, B.T, M.Ş, K.Ö, S.A. ve E.K. tutuklandı, C.K, İ.Y, İ.Y. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.
Sivas merkezli Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova'da 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alınmıştı.
(UY-SK)

25.01.2017 15:30:41 TSI
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