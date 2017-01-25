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Darıcalılar tiyatrolara yoğun ilgi gösteriyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:26
Darıcalılar tiyatrolara yoğun ilgi gösteriyor
Darıcalılar tiyatrolara yoğun ilgi gösteriyor

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılan "Dünya Malı Dünyada Kalır" isimli tiyatro gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Darıca Belediyesi kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Darıca Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında "Dünya Malı Dünyada Kalır" isimli tiyatro gösterisi Darıcalılarla buluştu. Birbirini tanımayan ve tek ortak noktalarının illegal işlerle uğraşmak olduğu beş adamın yaşadıkları türlü kazalar neticesinde koma hâline girmeleri ve neticesinde dünyadaki yaşamlarını sorgulamalarını anlatan iki perdelik komedi, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde etkinlikler ara vermeden devam ederken, 26 Ocak 2017 Perşembe günü saat 20:00'da ekranların sevilen yüzü Necmettin Nursaçan Darıca'lılarla buluşacak. Kuvvetli hitabeti, etkili vaazları, dini ve sosyal konulardaki hizmetleriyle tanınan Nursaçan, "Peygamberimizin Aynasında Birlik ve Kardeşlik" konulu söyleyişiyle sevenleriyle bir araya gelecek.
(KK-İÇ)

25.01.2017 15:30:56 TSI
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