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Bolu'da '15 Temmuz Şehitleri Sergisi'nde duygu dolu anlar



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Haber : Faruk Çidem

Kamera : Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da lise öğrencileri tarafından düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Resim Sergisi' düzenlendi. Sergiye katılan şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadılar.

Bolu'da, Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde 45 lise öğrencisinin tablolarının sergilendiği '15 Temmuz Şehitleri Resim Sergisi' düzenlendi. FETÖ darbe girişimi sırasında şehit düşen asker, polis ve vatandaşların yağlı boya tablolarının olduğu sergiye, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da şehit olan Bolulu polis memuru Ozan Özen ve yine darbe girişimi sırasında Ankara Beştepe'de helikopterden açılan ateş sonucu yaşamını yitiren AİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Fatih Kalu'nun aileleri de katıldı. Çocuklarının resimlerini gören aileler gözyaşlarını tutamadılar. Sergiyi gezen şehit ailelerine Ozan Özen ve Fatih Kalu'nun tabloları öğrenciler tarafından hediye edildi.

(FC-İÇ)



25.01.2017 15:29:23 TSI

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