YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Esenyurt Belediyesi EMİTT Fuarı'nda yerini alıyor

Esenyurt Belediyesi EMİTT Fuarı'nda yerini alıyor



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan "Doğu Akdeniz Uluslar arası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Esenyurt Belediyesi de örnek projelerini katılımcılara tanıtacak.

26-29 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan "Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Esenyurt Belediyesi başta termal su kaynakları ve termal tesisleri olmak üzere benzersiz projeleri ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere, Esenyurt'u tanıtacak. Çok sayıda üst düzey isimlerin de ziyaret edeceği fuara 80 farklı ülkeden katılım sağlanacak.



Termal tesis bölgeye büyük katkı sağlayacak

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun imzasının bulunduğu çok sayıda eğitim, dini tesis, sağlık tesisi, termal tesis, spor merkezleri, devasa parklar, kültürel ve sosyal projeler ile bu yıl 21'incisi düzenlenen fuarda Esenyurt tanıtılacak. Ayrıca İstanbul'un termal tesislerinin bulunduğu tek ilçe olan Esenyurt bölgedeki turizmin gelişmesine de büyük katkı sunacak.

(HB-HA-Y)



25.01.2017 15:32:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER