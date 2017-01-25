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Esenyurt Belediyesi EMİTT Fuarı'nda yerini alıyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:27
Esenyurt Belediyesi EMİTT Fuarı'nda yerini alıyor
Esenyurt Belediyesi EMİTT Fuarı'nda yerini alıyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan "Doğu Akdeniz Uluslar arası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Esenyurt Belediyesi de örnek projelerini katılımcılara tanıtacak.
26-29 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan "Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Esenyurt Belediyesi başta termal su kaynakları ve termal tesisleri olmak üzere benzersiz projeleri ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere, Esenyurt'u tanıtacak. Çok sayıda üst düzey isimlerin de ziyaret edeceği fuara 80 farklı ülkeden katılım sağlanacak.

Termal tesis bölgeye büyük katkı sağlayacak
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun imzasının bulunduğu çok sayıda eğitim, dini tesis, sağlık tesisi, termal tesis, spor merkezleri, devasa parklar, kültürel ve sosyal projeler ile bu yıl 21'incisi düzenlenen fuarda Esenyurt tanıtılacak. Ayrıca İstanbul'un termal tesislerinin bulunduğu tek ilçe olan Esenyurt bölgedeki turizmin gelişmesine de büyük katkı sunacak.
(HB-HA-Y)

25.01.2017 15:32:32 TSI
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