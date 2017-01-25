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Söke CHP'nin gençleri Uğur Mumcu'yu unutmadı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke Gençlik Kolları üyeleri, gazeteci yaza Uğur Mumcu'yu düzenledikleri etkinlikle andı.



1993 yılında uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu CHP Söke Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinlik Söke Belediyesi Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleştirildi.

Anma etkinliğini açılışında konuşan Söke CHP Gençlik Kolları Başkanı Halil Yıldırım; "Ocak ayı ülkemiz için aydınlanma ve daha çok demokrasi yolunda yitirdiklerimiz, biz ve geride kalanlar için karanlık, kasvetli ve acılarla dolu bir aydır. Uğur Mumcu araştırmacı gazeteci olmasının ötesinde Türkiye'nin demokrasi ve aydınlanma mücadelesinin çetin bir savaşçısı, susturulamayan kalemidir. Mumcu, korkusuz ve onurlu kalemiyle mücadele vermiştir. Hiç hak etmedikleri şekilde aramızdan ayrılan bugünlere ışık tutan, aydınlanma ve demokrasi adına hayatlarını hiçe sayan, kaybettiğimiz tüm aydınları rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Uğur Mumcu'nun hayatı şiirsel bir anlatımla oratoryo şeklinde sunuldu. Kimi zaman hüzünlü anların yaşandığı salonda Söke CHP'li gençlerin etkinliği beğeni topladı.

(LT-MB-Y)



25.01.2017 15:34:34 TSI

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