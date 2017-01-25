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Ahi Bacıyan Derneği hayırda yarışacak



KIRŞEHİR (İHA) - Ahi Bacıyan Derneği Kurucu Başkanı Cenk Dulkadiroğlu, "Dernek olarak vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliği artırarak, halkın eğitim seviyesini yükselterek, madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıkları önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunacağız. "dedi.

Ahi Bacıyan Derneği Kurucu Başkanlığını Kırşehirli işadamlarından Cenk Dulkadiroğlu'nun yaptığı dernek faaliyetlerine başladı.

Ahi Bacıyan Derneği hakkında açıklamada bulunan Dulkadiroğlu, " Dernek olarak vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliği artırarak, halkın eğitim seviyesini yükselterek, madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıkları önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunacağız. Derneğimizi kurmadan önce hayır yapma konusunda çalışmalarımıza başlamıştık. Derneğimizi geçtiğimiz aylarda kurarak çalışmalarımıza resmiyet kazandırdık. Milletimizin hayır anlayışını toplumda yaygınlaştırmak ve işlerlik kazandırarak bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapacağız." diye konuştu.

Mazlum ve mağdurlara sahip çıkacaklarına işaret eden Cenk Dulkadiroğlu, "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmelerini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ahlakın gittikçe bozulduğu günümüzde, edepli ve ahlaklı gençlerimizin çoğalması ve mutlu yaşamalarını sağlamak için faaliyetlerde bulunacağız. Haksızlıklar karşısında sığınacak bir kapı arayan mazlum ve mağdurlara sahip çıkarak onlara maddi ve manevi destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

(EÖ-SK)



25.01.2017 15:35:37 TSI

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