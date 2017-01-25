26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yunusemre'de 1 milyon fidan toprakla buluşuyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:35
Yunusemre'de 1 milyon fidan toprakla buluşuyor
Yunusemre'de 1 milyon fidan toprakla buluşuyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, ilçede ağaç dikim seferberliği başlattı. Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçireceği '1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor' projesi kapsamında 2023 yılına kadar ilçede tüm mahallelerde 1 milyon ağaç fidanı dikimi gerçekleştirilecek.
Yunusemre Belediyesi, yeşil bir şehir için ilçede ağaç seferberliği başlattı. İlçenin tüm mahallelerinde "1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında ağaç fidanı dikimi gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ilk olarak Güzelyurt Mahallesinde 50 bin ağaç ve çalı grubu toprakla buluşturuluyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesine 50 bin ağaç fidanını kazandırmak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor" projesinin başladığını kaydetti. Başkan Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin yeşile ve ağaca büyük önem verdiğini belirterek; "Söz verdiğimiz 1 milyon ağaç projemiz başladı. Bir milyon fidan birkaç sene içerisinde Yunusemre'de toprak ile buluşacak. 1 milyon ağacın 300 binini proje kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdan ücretsiz olarak temin edeceğiz. Bununla ilgili de görüşmelerimiz tamamlandı. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu, Bakan Yardımcımız Harun Tüfekçi, Genel Müdür İsmail Bey, hepsi büyük özveri ile destek oldular. Projemizi benimsediler. Onlara da teşekkür ediyorum. Yunusemre'yi yemyeşil, örnek bir kente dönüştürmeye gayret gösteriyoruz. Her sene Kırsal Kalkınma projesi kapsamında kırsal mahallelerimizde dağıttığımız zeytin, ceviz, badem gibi fidanlar da bu projenin kapsamı içerisindedir. '1 Milyon Ağaç' Projemiz başladı ve hızla devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Güzelyurt Mahallesi yemyeşil oluyor
Güzelyurt Mahallesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 50 bin ağacı Güzelyurt Mahallesine kazandıracaklarını kaydetti. Başkan Çerçi, "Şu anda Güzelyurt Mahallemizdeyiz. Bu bölgemizde yaklaşık 50 bin ağaç ve çalı grubumuzu toprak ile buluşturacağız. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bahar aylarında eğitim camiamız ve gençlerimiz ile de ağaç dikme kampanyamızı başlatacağız" şeklinde konuştu.
Park ve Bahçeler Müdürü Fuat Balcı da 2017 için ağaçlandırma çalışmalarını başlattıklarını vurgulayarak, "Güzelyurt çevresinde yaklaşık 10 bin civarında büyük ağaç, 40 bin civarında da çalı grubunu dikeceğiz. Kullandığımız ağaç türleri himalaya sediri, ıhlamur, iğde, defne, zakkum, çınar gibi süs bitkileridir. İlçenin tüm noktalarında ağaçlandırma çalışmaları yapacağız" dedi.
Güzelyurt Mahalle sakinleri adına açıklamada bulunan AK Parti Yunusemre İlçe Yöneticisi Altan Savaşır ise "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye ve ekibine Güzelyurt Mahallesinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.
(SC-Y)

25.01.2017 15:40:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Soma'daki maden faciası davası
YEREL

SOMA'DAKİ MADEN FACİASI DAVASI

Alaşehir'in Sarı Melekleri sonradan açıldı
YEREL

ALAŞEHİR'İN SARI MELEKLERİ SONRADAN AÇILDI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Salihli'nin sultanları Arkas karşısında fırsat tepti
YEREL

SALİHLİ'NİN SULTANLARI ARKAS KARŞISINDA FIRSAT TEPTİ
'Çatı Biziz' projesini Vali Güvençer'e tanıttılar
YEREL

'ÇATI BİZİZ' PROJESİNİ VALİ GÜVENÇER'E TANITTILAR
Salihli Ticaret Borsası'ndan kan bağış kampanyası
YEREL

SALİHLİ TİCARET BORSASI'NDAN KAN BAĞIŞ KAMPANYASI
Gökmen yeni şampiyonlukların sözünü verdi
YEREL

GÖKMEN YENİ ŞAMPİYONLUKLARIN SÖZÜNÜ VERDİ
Köprübaşı'nın çehresi değişiyor
YEREL

KÖPRÜBAŞI'NIN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
MESOB Başkanı Geriter'den Başkan Kayda'ya ziyaret
YEREL

MESOB BAŞKANI GERİTER'DEN BAŞKAN KAYDA'YA ZİYARET
Sanayi esnafının talebini büyükşehir yapacak
YEREL

SANAYİ ESNAFININ TALEBİNİ BÜYÜKŞEHİR YAPACAK
Manisa BBSK Derince hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL

MANİSA BBSK DERİNCE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Selendi'ye muhtarlık ziyaretleri
YEREL

SELENDİ'YE MUHTARLIK ZİYARETLERİ
MÜSİAD ve Şehzadeler ortak projelere imza atacak
YEREL

MÜSİAD VE ŞEHZADELER ORTAK PROJELERE İMZA ATACAK
MASKİ kesintisiz hizmet için çalışıyor
YEREL

MASKİ KESİNTİSİZ HİZMET İÇİN ÇALIŞIYOR
Şehitler Ortaokulu ikinci döneme hazırlanıyor
YEREL

ŞEHİTLER ORTAOKULU İKİNCİ DÖNEME HAZIRLANIYOR
Yunusemre Kent Konseyi'nden örnek çalışma
YEREL

YUNUSEMRE KENT KONSEYİ'NDEN ÖRNEK ÇALIŞMA
THK'dan Büyükşehir'e teşekkür plaketi
YEREL

THK'DAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR PLAKETİ
Antijen testi Soma'da başladı
YEREL

ANTİJEN TESTİ SOMA'DA BAŞLADI
Geleceğin şampiyonları Marmaris'te kulaç atacak
YEREL

GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI MARMARİS'TE KULAÇ ATACAK
Sarıgöllü kadınlardan Manisa ziyareti
YEREL

SARIGÖLLÜ KADINLARDAN MANİSA ZİYARETİ
Ergenekon mağduru teğmen Sarıgöl'ü ziyaret etti
YEREL

ERGENEKON MAĞDURU TEĞMEN SARIGÖL'Ü ZİYARET ETTİ
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI

SGK Sarıgöl İlçe Müdürü'nden örnek davranış
YEREL

SGK SARIGÖL İLÇE MÜDÜRÜ'NDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Hisarcıklıoğlu, Salihli'nin taleplerine sıcak bakıyor
YEREL

HİSARCIKLIOĞLU, SALİHLİ'NİN TALEPLERİNE SICAK BAKIYOR