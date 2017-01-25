YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burhaniyeli çaycı günde 26 kilometre yürüyor

Burhaniyeli çaycı günde 26 kilometre yürüyor



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Fatma Talay

Kamera : Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çay ocağı işleten Murat Ceylan, 40 esnafa çay dağıtırken günde 26 kilometre yol yürüyor. Çay caddesindeki esnaflara çay dağıtan Ceylan, günde kaç kilometre yürüdüğünü öğrenmek için de cep telefonuna özel bir program indirdi.

İlçenin Çay caddesinde çay ocağı işleten 1 çocuk babası Murat Ceylan, ekmek parası kazanmak için günde 26 kilometre yol kat ediyor. Ekmek kazanmanın kolay olmadığını anlatan Murat Ceylan, işini severek yaptığını söyledi. Çayı özenle hazırladıklarını anlatan Ceylan, çay bardaklarının büyük olduğunu ve ambalajlı şeker kullandığını kaydetti.

Caddedeki 40 esnafa hizmet verdiklerini anlatan 47 yaşındaki Murat Ceylan,"Burası, yaklaşık 40 tane esnafı olan bir çay ocağı. Bu devirde, ekmek parası kazanmak çok zor. Bizde esnaflarımıza çay satarak geçim sağlamaya çalışıyoruz. 650-700 metre uzaklıktaki esnaflarımıza çay götürüyoruz. Bunun için de günde 25-26 kilometre yürüyoruz. Fakat, işimizi seviyoruz, insanları seviyoruz. İnsanlara hizmet etmeyi çok seviyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hiç bir yerde olmayan özellik var bizim çay evimizde. Kağıtlı şeker kullanıyoruz ve çay bardaklarımızda büyük. İnsanlara ne kadar hizmet edersek biz o kadar mutlu oluyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Çalışan her zaman kazanıyor. Çalışmak gerekiyor" dedi. Esnaflardan Selim Durmuş' da," Çayı Murat ağabeyden içiyoruz. Çayı çok sıcak geliyor. Güzel çayı var. Onunu çok memnunuz" dedi. Ahsen Mıhçı ise," Murat ağabeyin çayı taze ve sağlıklı. Caddedeki esnaflar onu çok beğeniyor. Kaliteli çayı olduğu için yani biz onu tercih ediyoruz. Murat ağabeyi çok seviyoruz" dedi.

(FT-EME)



25.01.2017 15:41:24 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER