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Antijen testi Soma'da başladı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Soma İlçe Toplum Sağlığı Merkezi desteğiyle Aile Sağlığı Merkezleri tarafından uygulanmasına başlanan hızlı antijen testi ile gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu akılcı ilaç uygulaması ve antibiyotiğin doğru kullanımı eylem planı kapsamında yürütülmekte olan çalışmalar Soma İlçe Toplum Sağlığı Merkezi desteğiyle Aile Sağlığı Merkezleri tarafından uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürlüğü, Soma Devlet Hastanesi ve özel sağlık kuruluşları koordinasyonuyla halkın bilgilendirilmesi doğru ve etkin tedaviye ulaşabilmesi amaçlanıyor. Hızlı antijen testi ile tedavide antibiyotiğe gerek olup olmadığı 5 dakika gibi kısa bir sürede tespit edilebilmekte olup bu sayede gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulama hakkında bilgi veren Soma Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Murat Yündem, "Mikroplar; hastalığa sebep olabilen gözle görülmesi mümkün olmayan küçük canlılardır. İnsanda hastalık yapan mikroplar arasında bakteriler, virüsler, mantarlar veya parazitler sayılabilir. Her bir etkende kullanılacak ilaç grubu farklıdır. Antibiyotikler ise sadece bakterilere etkilidir. Antibiyotikler, bazı bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bakterileri öldüren ve/veya üremesini durduran ilaçlardır. Grip ve nezle gibi hastalıkların etkeni virüslerdir. Soğuk algınlığı ve grip çoğunlukla kendi kendine iyileşebilen hastalıklardır ve antibiyotik alımını gerektirmez. İyi bir bağışıklık sistemi ve sağlıklı beslenme bu tür hastalıkları yenebilir" dedi.



"Antibiyotikle bakteriler direnç kazanıyor"

Antibiyotiğin grip ve soğuk algınlığının azalmasına yardımcı olmadığını sözlerine ekleleyen Yündem, "Antibiyotik, sizin grip ve soğuk algınlığını atlatmanıza yardımcı olmaz. Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını ve öksürüğü hafifletmez. Gereksiz antibiyotik kullanımı bakterilerin direnç geliştirmesine sebep olmaktadır. Antibiyotiklerin yanlış nedenlerle veya doğru olmayan biçimde kullanılması, bakterilerin sonraki ilaç tedavilerine karşı direnç göstermesine neden olabilir. Antibiyotik direnci, bakterilerin herhangi bir antibiyotiğin varlığına rağmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesidir. Uygunsuz antibiyotik kullanımıyla gelişen antibiyotik direncinin her kıtada endişe yaratmaya devam ettiği ve dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının insanların hayatlarını kaybetmesine neden olduğu; Eğer antibiyotik kullanımı kontrol altına alınamazsa kolaylıkla tedavi edilebilecek bir hastalığın bile direnç nedeniyle ölümcül olabileceği, insanlığın antibiyotik öncesi çağa geri dönmek durumu ile karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. Antibiyotik kullanımı için hekim tarafından tanı konmuş bir enfeksiyon varlığı gereklidir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır. Daha önceki bir hastalıkta kullanılan antibiyotiğin, tekrar benzer hastalığa yakalanılsa bile hekime danışmadan kullanılmaması gerekir. Hekim gerekli görmediği halde, hekimlere antibiyotik yazılması konusunda ısrarcı olunmamalıdır. Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı artırmamız gerekmektedir" diye konuştu.

(YS-AY-Y)



25.01.2017 15:41:43 TSI

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