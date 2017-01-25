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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Nişanlısından ayrıldığı için intihar eden genç kız hayatını kaybetti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:39
Nişanlısından ayrıldığı için intihar eden genç kız hayatını kaybetti
Nişanlısından ayrıldığı için intihar eden genç kız hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

Cemal İlyasoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde önceki gün nişanlısından ayrıldığı için intihar eden H.Y. (18), bu sabah tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Doğanyurt ilçesi Küçüktepe köyünde oturan H.Y. (18) adlı genç kız önceki gün annesi ve kardeşi evde bulunduğu sırada odasında tabancayı başına dayayarak intihar etti. Odaya koşan anne Rabia Y., kızını kanlar içinde buldu. Ambulans ile Doğanyurt Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılan yaralı genç kız, ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı H.Y. buradan da Kastamonu Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Yoğun bakım ünitesinde önce beyin ölümü gerçekleşen genç kız bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. H.Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
(RFK-Y)

25.01.2017 15:44:07 TSI
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