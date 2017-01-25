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THK'dan Büyükşehir'e teşekkür plaketi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu'nu, Türkiye Hava Kurumu Manisa Şube Başkanı Hatice Gümüşdere ziyaret etti.

Türk Hava Kurumu (THK), Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne Kurban Bayramı'nda sağladığı araç ve personel desteği dolayısıyla teşekkür etti. THK Manisa Şube Başkanı Hatice Gümüşdere, Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu'nu ziyaret ederek plaket takdim etti. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kurumlara destek verdiklerinin altını çizen Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yıllardır THK'ya Kurban Bayramı'nda destek verdiğini belirtti.

Kurban Bayramı süresince hiçbir desteği kendilerinden esirgemediklerini vurgulayan THK Manisa Şube Başkanı Hatice Gümüşdere, "THK olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı süresince kurban derilerinin toplanmasında bize hem personel hem de araç desteği sağladınız. Kurum olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisine gerçekleştireceğimiz ilk ziyarette THK tarafından hazırlanan teşekkür plaketini vereceğiz. Sizlere de destekleriniz için tekrar teşekkür ederiz" dedi.

(AY-Y)



25.01.2017 15:54:39 TSI

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