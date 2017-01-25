YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlkyardım kursu öğrencileri sertifikalarını aldı

İlkyardım kursu öğrencileri sertifikalarını aldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği İlkyardım kursu sona erdi.

Dördüncüsü düzenlenen İlkyardım kursunda katılımcılara acil durumlarda müdahale yöntemleri ile ilgili uygulamalı bilgiler verildiği belirtildi. Dört hafta süren kursu bitirmeye hak kazanan kursiyerlerin katılım belgelerini Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral takdim etti.

"İlkyardım eğitimini çok önemsiyoruz"

Kursu başarıyla bitiren katılımcıları tebrik eden Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak ilkyardım eğitimlerini önemsiyor ve düzenli olarak veriyoruz. Bu kursa katılarak başarılı bir şekilde tamamladığınız için sizleri tebrik ediyorum. Eğitimcilerimiz de bu eğitimleri büyük bir şevk ve istekle gerçekleştiriyor. Onlara sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum," diye konuştu.

Yeni dönem kayıtları başladı

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ilkyardım eğitimlerinin beşinci dönemi için kayıtların alınmaya başlandı. Yeni dönem kayıtları için 0 850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden dahili 3212 tuşlanarak Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülebileceği ifade edildi.

(MA-MEF-Y)



25.01.2017 15:54:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER