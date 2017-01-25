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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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İlkyardım kursu öğrencileri sertifikalarını aldı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:50
İlkyardım kursu öğrencileri sertifikalarını aldı
İlkyardım kursu öğrencileri sertifikalarını aldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği İlkyardım kursu sona erdi.
Dördüncüsü düzenlenen İlkyardım kursunda katılımcılara acil durumlarda müdahale yöntemleri ile ilgili uygulamalı bilgiler verildiği belirtildi. Dört hafta süren kursu bitirmeye hak kazanan kursiyerlerin katılım belgelerini Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral takdim etti.
"İlkyardım eğitimini çok önemsiyoruz"
Kursu başarıyla bitiren katılımcıları tebrik eden Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak ilkyardım eğitimlerini önemsiyor ve düzenli olarak veriyoruz. Bu kursa katılarak başarılı bir şekilde tamamladığınız için sizleri tebrik ediyorum. Eğitimcilerimiz de bu eğitimleri büyük bir şevk ve istekle gerçekleştiriyor. Onlara sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum," diye konuştu.
Yeni dönem kayıtları başladı
Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ilkyardım eğitimlerinin beşinci dönemi için kayıtların alınmaya başlandı. Yeni dönem kayıtları için 0 850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden dahili 3212 tuşlanarak Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülebileceği ifade edildi.
(MA-MEF-Y)

25.01.2017 15:54:50 TSI
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