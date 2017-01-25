YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Hürriyet'in 'Gazilik Hakları' tepkisi netice verdi

Milletvekili Hürriyet'in 'Gazilik Hakları' tepkisi netice verdi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Terörle mücadele sırasında yaralanmalarına rağmen gazilik hakları verilmemesine mecliste tepki gösteren CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, itirazları netice verdi.

Terörle mücadele sırasında yaralanmalarına rağmen gazilik hakları verilmeyenlerin mücadelesini veren CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, baskıları sonuç verdi. Terörle Mücadele kapsamında yaralanan fakat malul sayılmayanlara maaş bağlanmasına yönelik düzenleme 684 sayılı KHK ile hayata geçti.

CHP tarafından mecliste verilen grup önerisinde konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Askerlerimiz, bizler daha güvende olalım, diye terör örgütünün peşinde dağ tepe dolaşıyor, sırtında onlarca kilo ağırlıkla 'Acaba teröristin kurşunu ne yönden gelecek?' korkusunu bir an olsun bile içinden atamadan dağlarda geziyor, nöbet tutuyor, vatanı koruyor ama gazi olamıyor. Onun ötesinde işsizlik sorunları yaşıyor, iletişim sorunları yaşıyor, psikolojik bunalım, travma sonrası stres gibi daha nice birçok sorun yaşıyor ama ne var ki bu vatan evlatlarımıza bırakın sonuna kadar hak ettikleri gazilik maaşını, gazilik onurları bile verilmiyor. Bir baba düşünün ki vatan için vurulmuş ama çocuğuna 'Ben gaziyim' diyemiyor" açıklamasında bulunmuştu.

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Kadir Erhan Tuna ve dernek üyeleriyle birlikte sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunan Milletvekili Hürriyet'in çabaları, 684 sayılı KHK ile sonuçlandı. Geçici ek madde ile terör eylemi nedeniyle yaralanan ama malul sayılmayan kişilerin, talepleri doğrultusunda maaş bağlanabilmesinin önü açılmış oldu.

(İG-RFK-Y)



25.01.2017 15:56:42 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER