Yunusemre Kent Konseyi'nden örnek çalışma

MANİSA (İHA) - Yunusemre Kent Konseyi, ilçede kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı. 'Yunusemre Kent Konseyi Kitap Okuyor' etkinliğinin ilkini düzenleyen konsey üyeleri, Ümit Meriç'in Türk edebiyat ve felsefe tarihinde önemli bir yere sahip babasını anlattığı 'Babam Cemil Meriç' kitabını masaya yatırdı.

Türkiye'de kitap okuma alışkanlığı her geçen gün azalırken; Yunusemre Kent Konseyi, kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla örnek bir çalışmayı başlattı. Konsey üyeleri her ay belirlediği bir kitabı düzenlediği toplantıyla masaya yatıracak. Etkinliğin ilki Yunusemre Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilirken; toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bilal Elbir, konsey üyeleri, lise ve üniversite öğrencileri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Konsey Başkanı Halil Arslan ülkemizde kitap okuma oranın yüzde 1 dahi olmadığını, bu oranın Avrupa'da yüzde 20'lerin üzerinde olduğuna dikkat çekti. Kitap okumanın insanın ufkunu genişlettiğine dikkat çeken Arslan, "Günümüzde teknoloji ve sosyal medyaya olan bağımlılığımız şüphesiz kitap okuma alışkanlığımızı olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. TUİK'in yaptığı son araştırmada bunu destekler nitelikte. Yayınlanan rapora göre Türkiye yüzde 0.01 ortalamasıyla dünyada kitap okuma oranında 86 sırayla sonlarda yer alırken; bu oran Avrupa'da yüzde 21. Günde ortalama 6 saat televizyon izleyip, 4 saat internete giriyoruz ancak kitap okumaya yalnızca 1 dakikamızı ayırıyoruz. Unutulmamalıdır ki insan için en etkili öğrenme yolu okumaktır. Okuyarak yetişmiş bir toplum başarılı ve güçlü olacaktır. Okumanın ne yaşı ne de zamanı vardır. Bizler de bugünden başlayarak günde 15 dakikamızı kitap okumaya ayıralım ve kendimize bu alışkanlığı kazandıralım" diye konuştu.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kent konseyimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi de çalışmalarınızı önemsiyor ve her konuda destek veriyor. Oldukça önemli konu okumak. İnsan okudukça ufku açılır, güçlenir. Özellikle hayatının baharında olan çocuklarımızı, gençlerimizi okumaya teşvik etmeliyiz. Okumak insanı zararlı alışkanlıklardan da uzak tutar. Bizler ilk emri 'oku' olan bir inancın mensuplarıyız. Bu bilinçle de hareket etmeliyiz. Bir eğitimci olarak bu çalışmanızı yürekten destekliyor, katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından bu ayın kitabı olarak belirlenen Ümit Meriç'in Türk edebiyat ve felsefe tarihine yön veren isimlerinden babası Cemil Meriç'i kaleme aldığı 'Babam Cemil Meriç' kitabı masaya yatırıldı. Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bilal Elbir kitaba ilişkin sunum yaparken; kitabı okuyan katılımcılar izlenimlerini paylaştı. Programda Manisalı araştırmacı-yazar Haydar Aksakal da Manisa'ya ilişkin bilinmeyen tarihi anekdotları katılımcılarla paylaştı.

25.01.2017

