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Mahalle sakinleri kokudan rahatsız

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:53
Mahalle sakinleri kokudan rahatsız
Mahalle sakinleri kokudan rahatsız

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesinde derenin oluşturduğu gölettin yaydığı kötü koku mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor.
Yenisanayi Mahallesi ile Karapınar Mahallesi arasındaki dereden akan suyun önünün hafriyat nedeniyle tıkanması kokuya neden ediyor. Derenin akarının önüne inşaatlar nedeniyle dökülen molozlar gölet oluşmasına neden oldu.
Adıyaman Anadolu Lisesinin de yakında bulunduğu göletten yayılan kötü koku mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Mahalle sakinleri derenin akarının yeniden verilmesini isteyerek, belediye yetkililerinden soruna çözüm bulmasını istiyor.
(AHM)

25.01.2017 15:58:27 TSI
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