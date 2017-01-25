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Erciş'te pancar ödemeleri devam ediyor



VAN (İHA) - Van'ın Erciş Şeker Fabrikası tarafından üreticilere pancar bedeli ödemelerine devam edildiği açıklandı.

Fabrika Müdürü Hüseyin Avni Akça, yaptığı yazılı açıklamada, fabrika tarafından kampanya döneminde üreticiden satın alınan 189 bin ton pancar karşılığında 38.633 milyon TL üreticiye tahakkuk ödendiğini bildirdi. Bu bedelin 17.095 milyon TL'sinin üreticilere avans olarak ödendiğini de anımsatan Akça, 21.538 milyon TL tutarındaki bakiye pancar bedellerinin ödenmesine ise 26 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlandığını söyledi.

(NÇ-MSA-Y)



25.01.2017 16:00:23 TSI

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