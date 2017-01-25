YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkanın lüks makam aracına itiraz ettiği için üyeliği düşürülen meclis üyesi mahkeme kararıyla geri ...

Başkanın lüks makam aracına itiraz ettiği için üyeliği düşürülen meclis üyesi mahkeme kararıyla geri döndü



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Mudanya Belediye Meclisi'nde üyeliği düşürülen Mahmure Uçar da mahkeme kararıyla geri döndü.

VIP makam minibüsü alınmasına muhalefet eden Mahmure Uçar'ın meclis üyeliği, CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından haberi olmaksızın istifa dilekçesinin işleme konulması üzerine düştü. Uçar, Bursa 2. İdare Mahkemesi'ne müracaat etti. Ancak itirazı reddedildi. Uçar, bunun üzerine 6. İdare Dava Dairesi'ne başvurdu. Bir üst mahkeme, yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahmure Uçar'ın mahkeme kararıyla meclise geri dönmesiyle birlikte Mudanya Belediye Meclisi'nde bağımsız üye sayısı 3'e çıkarken, CHP'nin sayısı da seçim kurulu kararınca Engin Tokgöz'ün görevi bırakacak olması dolayısıyla 12'ye düştü.

Hatırlanacağı üzere, mecliste muhalefetle birlikte ret oyu vererek VIP makam minibüsüne karşı çıkan Metin Uyanık, Metin Bağcı, Mustafa Ay ve Mahmure Uçar'ın, seçim sonrasında verdikleri istifa dilekçeleri, kendilerinden habersiz işleme konulmuştu. Yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvuran Metin Uyanık ve Metin Bağcı'nın Bursa 1. İdare Mahkemesi'nce 'telafisi güç zararlara yol açabileceği' gerekçesiyle talepleri kabul edilmiş, Mahmure Uçar ile Mustafa Ay'ın dosyalarının bulunduğu 2. İdare Mahkemesi ise yürütmenin durdurulmasını reddetmişti.

(BRK-MŞ)



25.01.2017 16:00:37 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER