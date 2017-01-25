YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Uçar, Tuşba SYDV'yi ziyaret etti

Kaymakam Uçar, Tuşba SYDV'yi ziyaret etti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını (SYDV) ziyaret etti.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, göreve başladıktan sonra kendisine hayırlı olsun ziyaretlerinin yanı sıra kaymakamlığa bağlı birimleri de ziyaret ediyor. Kaymakam Uçar, Tuşba SYDV'yi ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu. Ziyarette SYDV görevlileri, vakıf tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptılar.

(EKİP-ŞAK-Y)



25.01.2017 16:03:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER