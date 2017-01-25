Kaymakam Uçar, Tuşba SYDV'yi ziyaret etti
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını (SYDV) ziyaret etti.
Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, göreve başladıktan sonra kendisine hayırlı olsun ziyaretlerinin yanı sıra kaymakamlığa bağlı birimleri de ziyaret ediyor. Kaymakam Uçar, Tuşba SYDV'yi ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu. Ziyarette SYDV görevlileri, vakıf tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptılar.
(EKİP-ŞAK-Y)
25.01.2017 16:03:47 TSI
NNNN