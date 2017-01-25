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Kaymakam Uçar, muhtarlarla bir araya geldi



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VAN (İHA) - Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile tanışmak, mahalleler hakkında bilgi almak ve sorunlarını dinlemek üzere bir araya geldi. İlçe Jandarma Komutanı Muammer Uzun, İlçe Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Tarık Kuşman ile birlikte muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Uçar, muhtarları dinledi. Kaymakam Uçar, muhtarların talep ve sorunlarının ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

(EKİP-ŞAK-Y)



25.01.2017 16:05:06 TSI

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