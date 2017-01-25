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Düzcespor'dan Hakan Zengin'e teşekkür

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:02
Düzcespor'dan Hakan Zengin'e teşekkür
Düzcespor'dan Hakan Zengin'e teşekkür

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Spor Toto 3. Ligde mücadele eden Düzcespor'un 29 Ocak 2017 Pazar günü Kırıkkalespor ile yapacağı maçın deplasman masraflarını Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin üstlendi.
Düzcespor eski yöneticileri tarafından başlatılmış olan "Bu hafta ki deplasman masrafları benden" kampanyasına Düzcespor eski yöneticisi Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin'den destek. Düzcespor Spor Toto 3. Lig 20. Haftasında 29 Ocak 2017 Pazar günü Kırıkkalespor ile yapacağı maçın deplasman masraflarını eski Düzcespor eski yöneticisi ve aynı zamanda Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin tarafından karşılayacak.
Düzcespor Kulübü Yönetimi Hakan Zengin'in takımımıza vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti.
(AY)

25.01.2017 16:07:33 TSI
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