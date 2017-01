YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yücelik: "Cazibe Merkezleri Programı kalkınmaya ivme kazandıracak"

ERZURUM (İHA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Başbakan Binali Yıldırım tarafından dün resmi olarak başlatılan Cazibe Merkezleri Programı'nın, kapsamdaki bütün illerin gelişmesine ve kalkınmasına ivme kazandıracağını söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde Cazibe Merkezleri Programı'yla ilgili destekleri açıkladığı toplantıya katılan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, söz konusu desteklerin açıklandığı ilk günden itibaren Erzurum'un yatırımcıların ilgisini çektiğini kaydetti.

Erzurum'un ve bölgenin kalkınması ve gelişmesinin önündeki engellerin aşılması için her platformda çözüm aradıklarını dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şunları söyledi; "Zaman zaman Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve icracı Bakanlıklar başta olmak üzere ilgili bütün kesimlerle yaptığımız görüşmelerde problemlerin çözümüne yönelik taleplerimizi ilettik. Bölgeler arası kalkınmışlık farkının giderilmesi için üretilecek acil çözümleri gündeme taşıdık. Bütün bu girişimlerimize karşılık hükümetin, ekonomimizin bel kemiği KOBİ'lerimizin, esnafımızın finansmana ulaşması noktasında sağladığı destekleri ve çabaları memnuniyetle karşıladık. Ancak daha önce de ifade ettiğimiz gibi bankaların da kredi kullandırırken biraz daha esnek davranması ve hükümetin ekonomiye can suyu verme çabalarına azami ölçüde destek olmasını bekliyoruz. Yine aynı şekilde Cazibe Merkezleri Programı'yla birlikte iş dünyasının önünü açacak destekler bizleri sevindirdi. Cazibe Merkezleri Programı'nın, kapsamdaki bütün illerin gelişmesine ve kalkınmasına ivme kazandıracağını umut ediyoruz. İnşallah bu program kapsamında öngörülen yaklaşık 20 milyar lira yatırım tutarı ve 112 bin kişilik istihdam rakamlarında hedeflenen noktaya geliriz."

Erzurum'un konumu itibariyle yatırımcılar için birçok avantaj sağlayacak özelliği olduğunu vurgulayan ve bölgeye yatırım yapmayı düşünen müteşebbislere çağrıda bulunan Başkan Yücelik, "Şehrimizde hem yeni kurulan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde hem de gerektiği zaman hazineye ait arazilerden yatırımcılara rahatlıkla yer tahsisi yapılabiliyor. Bu anlamda gerek odamız, gerekse 2. OSB Yönetim Kurulu her türlü özveriyi gösteriyor. Özellikle 2. OSB'de toplam 216 hektarlık alan şehrimize yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza istifadesine sunmaya hazırız" diye konuştu.

Program için Türkiye Kalkınma Bankası'nda uygulama yönetmeliği yayınlandığını belirten Başkan Yücelik, başvuruların, Kalkınma Bankası'nın yanı sıra Kalkınma Bakanlığı ya da Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Erzurum Yatırım Destek Ofisi'ne yapılabileceğini ifade etti.

25.01.2017 16:08:00 TSI

