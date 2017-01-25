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Körfez'de ağaçlara kış bakımı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi tarafından başlatılan ağaç bakım ve budama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Körfez'in çeşitli mahallelerinde budama çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor. Belediye ekipleri, kaldırımlarda yayaların hareketlerini kısıtlayıcı ve rahat yürümelerine engel olan, elektrik tellerine dolanan, görüş mesafesini daraltan ağaçların budamasını yaparken, trafik lambaları ve aydınlatma direklerini kapatan dalların temizliği de gerçekleştiriyor.

Ağaçların büyük bir titizlikle budandığını belirten belediye yetkilileri, "Budama, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek ve çiçeklenmenin kalitesini yükseltmek için yapılır. Körfez Belediye Başkanımızda bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Daha yeşil bir Körfez istiyorsak; önce ağaç dikeceğiz, sonra da diktiğimiz ağaçlara gözümüz gibi bakacağız" ifadelerini kullandı.

(İG-İÇ)



25.01.2017 16:07:50 TSI

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