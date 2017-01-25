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Başkan Işık, "Biga için birlikte karar vereceğiz"



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Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, kapalı Pazar yerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Pazar yeri için 3 değişik proje hazırlandığını da belirten Işık, en iyisi için birlikte karar verileceğini söyledi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biga'nın önemli bir ekonomik mekanı pazaryerimiz. 10 Ocak günü talihsiz bir şekilde bir kısmı çöktü. Enkaz kaldırma çalışmaları bugün yarın tamamlanacak. Burasını sadece pazaryeri olarak değil, önündeki alanla birlikte 30 dönümlük bir alan olarak düşünüyoruz. Burasını 'daha verimli nasıl kullanabiliriz?' diye çalışıyoruz. 3 tane mimarlık ve mühendislik firması burası ile ilgili proje çalışması yapıyor. En kısa sürede elimizde olacak bunlar. Sadece pazaryeri olarak bakmıyoruz buraya. Otoparkların da olduğu farklı bir proje üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Projeleri, tamamlandıktan sonra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla paylaşacaklarını söyleyen Işık, "Hiçbir zaman 'biz yaptık, oldu' demedik ve pazaryeri gibi önemli bir konuda da bunu söylemeyeceğiz. 1000 peron var. 800'den fazla esnaf, 100'den fazla köylerden gelen müstahsil var. Nerede baksanız 1000 esnafımızın iş yaptığı bir alan. Bölgenin en dinamik, ekonomik potansiyeli en yüksek pazaryerinden biri. Bu özelliklerini koruyacağız, bu sayıdaki esnafa yer vereceğiz. Ama daha fonksiyonel, daha kullanışlı, daha modern ve daha şık ve güvenli bir pazaryeri olsun diye de kendi alanında uzman, pazaryerleri konusunda çalışmış 3 firma proje hazırlıyorlar. Sadece pazaryeri değil, koca köprünün oradan başlayıp, düğün salonuna kadar olan alanı kullanacağız. Pazaryerini de haftada bir gün kullanılan alan olmaktan çıkartıp farklı fonksiyonlarda da kullanacak şekilde de düzenleyeceğiz. İnşallah en kısa sürede bunlar elimize ulaşacak. Bunu sivil toplum platformunda olabilir, pazarcılar, esnaflar, ticaret ve sanayi, esnaf ve sanatkarlar odası, mühendisler, mimarların katılımıyla bir tartışma platformu oluşturacağız. Hiç kimse merak etmesin" diye konuştu.

Pazaryerini, olabilen en kısa zamanda Biga halkının ve pazarcı esnafının kullanımına sunacaklarını da söyleyen Başkan Işık, "Piyasada ucuz muhalefet anlamında bir çok şey dolaşıyor. Bu kadar yalanın nasıl dolaştığını anlamıyorum. Önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Projenin hazırlık aşamasında çok acele etmeden, imalatında ise tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışacağız. Çökmeyen bölüm de aynı riski taşıyor. Yıkılan bölümü bir kaldıralım önce. Yıkılan bölümdeki malzemeler zarar gördü. O nedenle iş makinaları kullanarak temizliyoruz. Ama diğer bölüm tek tek sökülerek boşaltılacak. Başka yerlerde de kullanabiliriz" dedi.

İndirimli Alışveriş günleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Işık, "Aralık ayında yapacaktık. Ne yazık ki üzücü patlamalar neticesinde şehitlerimize saygı çerçevesinde etkinliklerimizi erteledik. Ama aslında bir yerden sonra da bu teröre karşı, birlik ve beraberlik mesajı verme anlamında da bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bigalılar eksi 1 derece soğuğa rağmen bu etkinliklerde bizleri yalnız bırakmadılar. Vatandaşımızdan ciddi bir katılım oldu. Bir kez de onlara teşekkür etmek istiyorum. Dışarında gelenlerle birlikte çevre ilçelerden de katılım oldu. Beni arayanlar farklı bir etkinlik olduğunu söylediler. Yalova Belediyesi organizasyon firmamızla görüştü. Yayılmaya da başladı. Yalova Belediyesi etkinliklerimizi takip için personelini gönderdi. Etkinliklerimizin başarısını gösteriyor bu durum. Buradaki asıl amacımız eğlence değildi. Asıl amacımız esnafımıza ekonomik destek sağlamak, özellikle işlerin biraz daha zayıf olduğu, kış şartlarının kendini çok daha sert bir şekilde hissettirdiği bir dönemde bunu yaparak esnafımıza destek olmak istedik. Bizim görüştüğümüz esnaf arkadaşlarımız iyi iş yaptıklarını ifade ettiler. Geçen yıl olduğu gibi hazırlanamayanlar, gece dükkanlarını kapatanlar da oldu. Buna rağmen Biga halkının birlikte hoş vakit geçirdiği, şarkılarla eğlendiği, esnafımızın da iş yaptığı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Kendi aramızda da değerlendirdik. Belediye Ticaret Merkezi olsun, çarşı esnafı olsun, Kapalı Çarşı olsun faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu zaten bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir etkinlik değil. Esnaf dükkanını açacak, vatandaş çarşıya çıkacak, indirimler yapılacak, meslek kuruluşları destekleyecek, gazeteciler duyurusunda yardımcı olacaklar. Yani bütün Biga'nın dinamiklerini ilgilendiren bir etkinlik oldu. Beklediğimiz amaca ve hedefe ulaştığımızı düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, tertip komitesine teşekkür ederek, "Bu işi çok iyi düzenlediler. Eksikler mutlaka olur. Genel anlamıyla kesinlikle artısı var, eksisi yok. Hem halkımıza hem esnafımıza hem belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

(GD)



25.01.2017 16:10:44 TSI

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