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Melikgazi'de görev dağılımı yapıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Bir süre önce kongresini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Teşkilatında görev dağılımı yapıldı.

Melikgazi İlçe Başkanlığına yeniden Ertuğrul Yücebaş başkanlığındaki ilçe yönetimi ilk toplantısını yaparak görev dağılımını yaptı.

MHP Melikgazi ilçe teşkilatında görev dağılımının yapıldığını söyleyen Yücebaş, "Delegelerimiz tarafından bize verilen bu görevi ekibimizle birlikte en iyi şekilde yerine getireceğiz. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin yürüdüğü aynı yolda yürüyen bir yönetim anlayışıyla yola çıktık ve o ruh ile devletimize, milletimize, şehrimize ve partimize yararlı olmaya çalışacağız."diye konuştu.

Görev dağılımı ise şu şekilde gerçekleştirildi:

Yönetim kurulu görev dağılımı

İlçe Başkanı: Ertuğrul Yücebaş, İlçe Sekreteri- İlhan Zan, İlçe Muhasibi: Talat Çolakoğlu, Başkan Yardımcısı: Yılmaz Koçlar, Başkan Yardımcısı: Azmi Koşmaz, Başkan Yardımcısı: Kayhan Saraç, Teşk. Sor. Başkan yrd.: Nuri Candan, Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Kom. Bşk: Zafer Yazgan, Halkla İlşkilerden Sorumlu Kom. Bşk.: Hasan Türküm, İdari İşlerden Sorumlu Kom. Bşk: Mehmet Ayyıldız, Hukuk İşlerinden Sorumlu Kom. Bşk: Mehmet Arslan, Basın Yayın ve Bilişim Kom. Bşk: Zeki Göçmenoğlu, Seçim İşleri ve Pro. Sorumlu Kom. Bşk: Fatih Genç.

(SK)



25.01.2017 16:13:03 TSI

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