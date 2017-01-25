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Beşiktaş Mahallesi Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Merkez Beşiktaş Mahallesi Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Beşiktaş Mahalle Konağında gerçekleştirilen toplantıya, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Beşiktaş Mahallesi Muhtarı Saffettin Arı, Mahalle Teşkilat Başkanı Yasemin Karaoğlu ve mahalle sakinleri katıldı. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda mahalle sorunları, gerçekleştirilmesi gereken projeler konuşuldu. Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldırım, teşkilat olarak yapılan faaliyetleri anlattı. Yıldırım toplantının ardından katılan tüm mahallelilere teşekkür etti.

(CKT-CY-Y)



25.01.2017 16:13:35 TSI

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