YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Öztürk, Cumhuriyet Mahallesi esnafını ziyaret etti

Kaymakam Öztürk, Cumhuriyet Mahallesi esnafını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Cumhuriyet Mahallesi esnafını ziyaret etti.

İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, kendisine hayırlı olsun ziyaretlerinin yanı sıra ilçe esnaflarını da ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları yerinde görüyor. Kaymakam Öztürk, bu gün Cumhuriyet Mahallesi esnafını yerinde ziyaret etti. Büyük küçük her esnafın refah içerisinde faaliyetlerine devam etmesi gerekliliğine inanan Kaymakam Öztürk, esnafla sohbet ederek sorun veya önerilerini her zaman dinlemeye hazır olduğunu söyleyerek sorunlarıyla yakından ilgilendi.

(EKİP-ŞAK-Y)



25.01.2017 16:13:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER