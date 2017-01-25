Kaymakam Öztürk, Cumhuriyet Mahallesi esnafını ziyaret etti
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VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Cumhuriyet Mahallesi esnafını ziyaret etti.
İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, kendisine hayırlı olsun ziyaretlerinin yanı sıra ilçe esnaflarını da ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları yerinde görüyor. Kaymakam Öztürk, bu gün Cumhuriyet Mahallesi esnafını yerinde ziyaret etti. Büyük küçük her esnafın refah içerisinde faaliyetlerine devam etmesi gerekliliğine inanan Kaymakam Öztürk, esnafla sohbet ederek sorun veya önerilerini her zaman dinlemeye hazır olduğunu söyleyerek sorunlarıyla yakından ilgilendi.
(EKİP-ŞAK-Y)
25.01.2017 16:13:47 TSI
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