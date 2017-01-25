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Şehitler Ortaokulu ikinci döneme hazırlanıyor



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeni ile ihtiyaç duyulan okullarda, boya badana çalışması başlattı. Bu çalışma kapsamında Şehitler Ortaokulunda iç cephe boyama çalışması başlatan Şehzadeler Belediyesi ekipleri, öğrencilerin ikinci dönemde daha temiz bir okulda eğitim görmelerini sağlayacak.

Eğitime her alanda büyük destekler sunan Şehzadeler Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeni ile Şehitler Ortaokulunun iç cephesi ve sınıflarında boya badana ve tadilat çalışması başlattı. Öğrencileri, 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan ikinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemine daha temiz bir okulda girmeleri için çalışma başlattıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak eğitime olan desteğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Şehitler Ortaokulumuzun ihtiyacı olan boya ve badana işlemini başlattık. Ekiplerimiz yapacakları çalışma ile okulun iç cephesi ve sınıflarında boyama ve küçük tadilat işlemlerini yaparak 6 Şubat günü başlayacak olan ikinci eğitim ve öğretim döneminde öğrenci kardeşlerimizin daha temiz bir okulda ders başı yapmalarını sağlayacak." dedi.

(SC-Y)



25.01.2017 16:15:09 TSI

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