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Mülki idare amirlerinden Birecik kaymakamına ziyaret



(Fotoğraflı)



Müslüm Dalda

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'daki mülki idare amirleri, Birecik ilçesine kaymakam olarak atanan Kadir Perçi'yi ziyaret etti.

Şanlıurfa Vali Yardımcıları Tarık Açıkgöz, Ufuk Akil ve Harran Kaymakamı Temel Ayca, Birecik'e yeni atanan kaymakam Kadir Perçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Birek'in sorunları konuşulurken, ziyarete giden mülki amirleri, yeni görevinin kendisi ve Birecik ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

(Şİ-SD-Y)



25.01.2017 16:17:09 TSI

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