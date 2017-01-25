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Konyaaltı'nda 4 mahalleye muhtarevi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Arapsuyu, Toros, Akkuyu ve Liman Mahalleleri'nde modern muhtarevi yapımını tamamladı.

Geçtiğimiz aylarda Uncalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan muhtar evini hizmete açan Konyaaltı Belediyesi, şimdi de Arapsuyu, Toros, Akkuyu ve Liman Mahalleleri'nde muhtarevi yapımını tamamladı. 50 metrekare büyüklüğünde olan ve içersinde bir muhtar odası, bekleme salonu, mutfak ve engelli vatandaşlarında kullanımına uygun tuvaletlerin bulunduğu muhtarevleri 60 bin liraya mal oldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4 mahalleye birden başlattıkları muhtarevi inşaat çalışmalarını bir ay gibi kısa bir süre içinde tamamladıklarını söyledi. İlçede muhtar evlerini bir bir yenilediklerini ve modern bir kimliğe kavuşturduklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımıza modern çalışma ofisleri inşa etmek görevimiz. Muhtarevlerini, sadece inşa etmekle kalmıyor, klimasından bilgisayarına tüm tefrişatını da belediye olarak biz karşılıyoruz" diye konuştu.

(SM-Y)



25.01.2017 16:14:54 TSI

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