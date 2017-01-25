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Mardin ve Aksaray'daki FETÖ operasyonu

- Kayseri'de 4 kişi gözaltına alındı



KAYSERİ (İHA) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında, açıkta olan 2 asker Kayseri'de gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında açıkta bulunan yüzbaşı S.Y. ve teğmen M.T., Kayseri'de gözaltına alındı. Ayrıca, Aksaray da düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında da, eczacı K.A. ve kapanan Erciyes Üniversitesi'ne devredilen Melikşah Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan O.G.'de Kayseri polisi tarafından gözaltına alınarak, Aksaray'a gönderildi.

(AG-SK)



25.01.2017 16:17:47 TSI

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