26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP'li Başkan Erdem, "Anayasa birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olacak"

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:15
MHP'li Başkan Erdem, "Anayasa birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olacak"
MHP'li Başkan Erdem, "Anayasa birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olacak"

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, "Bu anayasa dış güçlere karşı birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olacak" dedi.
MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem AK Parti ve MHP'li Milletvekilleri tarafından meclise geçirilerek referanduma götürülecek Anayasa değişikliği paketi ile ilgili Malatya'da yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ferdi olarak çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Erdem, teşkilat olarak çalışmalara Başkanlık Divanı toplantısının ardından başlayacaklarını söyledi. Başkan Erdem, "Burada stratejik belirlenecek dedi. Bizlerde teşkilat olarak bu talimatı bekliyoruz. Talimattan sonra teşkilat olarak sahaya ineceğiz. Şuan münferit olarak vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Zaman zaman konuşuyoruz. Gerek parti içeresinde olsun gerek parti dışında olsun insanlarımızla esnaflarımızla görüşüyoruz. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için mutlaka açıklayıcı bilgiler olması gerekir. Başkanlık divanında alınan kararlardan sonra sayın genel başkanımız niçin evet dediğini niçin bu anayasa desteklediklerini izah edecektir. Zaman zaman izah etmiştir ama daha detaylı bir şekilde izah edecektir. Biz şuna inanıyoruz alınan karar gerçekten ülkemiz son günlerde yalnızlaştırılmaya çalışılıyor. Emperyal güçler üzerimize üzerimize yürüyor. Terör örgütü ile ülkemizi bölmeye iç kargaşaya götürmeye çalışıyorlar. Bunların tek gayesi ülkemiz içerisinde kaos yaratıp iç savaşa sürüklemektir. Ama nafile bu emellerine kavuşamadılar kavuşamayacaklar. Bu anayasa dış güçlere karşı birlik beraberliğimizin bir simgesi olacak. Bir örnek olacak. İnşallah diğer konularda da bir milli mutabakat milli beraberlik olacaktır. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır. Düsturuyla hareket ediyoruz. İnşallah bu anaysa bir rahmet olacaktır. Ben insanlarımızı sağduyu ile hareket edip anayasaya destek vermelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.
(YA-SD-Y)

25.01.2017 16:20:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Emeklilere promosyon müjdesi
YEREL

EMEKLİLERE PROMOSYON MÜJDESİ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Büyükşehir Belediyesi voleybol takımı ligde zor günler geçiriyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VOLEYBOL TAKIMI LİGDE ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Başkan Polat Muşlu öğrencileri misafir etti
YEREL

BAŞKAN POLAT MUŞLU ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR ETTİ
DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor
YEREL

DSİ 92. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Fırat Gümrük Bölge Müdürlüğü'nden 1 yılda 1.5 milyon TL gelir
YEREL

FIRAT GÜMRÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1 YILDA 1.5 MİLYON TL GELİR
Büyükşehir'in eğitimcileri için öğretmen çalıştayı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN EĞİTİMCİLERİ İÇİN ÖĞRETMEN ÇALIŞTAYI
Büyükşehir'de süper hizmet masasıyla anında çözüm
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DE SÜPER HİZMET MASASIYLA ANINDA ÇÖZÜM
'Yeşilyurt Meslek Ediniyor' projesi başladı
YEREL

'YEŞİLYURT MESLEK EDİNİYOR' PROJESİ BAŞLADI
&quot;Hedefimiz şampiyonluk&quot;
YEREL

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"
FETÖ, eğitimi &quot;ara yüz&quot; olarak kullanmış
YEREL

FETÖ, EĞİTİMİ "ARA YÜZ" OLARAK KULLANMIŞ
Yeşilyurt Belediye Tiyatrosundan İskenderoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE TİYATROSUNDAN İSKENDEROĞLU'NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ