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MHP'li Başkan Erdem, "Anayasa birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olacak"



(Fotoğraflı)



Yakup Arkın

MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, "Bu anayasa dış güçlere karşı birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olacak" dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem AK Parti ve MHP'li Milletvekilleri tarafından meclise geçirilerek referanduma götürülecek Anayasa değişikliği paketi ile ilgili Malatya'da yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ferdi olarak çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Erdem, teşkilat olarak çalışmalara Başkanlık Divanı toplantısının ardından başlayacaklarını söyledi. Başkan Erdem, "Burada stratejik belirlenecek dedi. Bizlerde teşkilat olarak bu talimatı bekliyoruz. Talimattan sonra teşkilat olarak sahaya ineceğiz. Şuan münferit olarak vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Zaman zaman konuşuyoruz. Gerek parti içeresinde olsun gerek parti dışında olsun insanlarımızla esnaflarımızla görüşüyoruz. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için mutlaka açıklayıcı bilgiler olması gerekir. Başkanlık divanında alınan kararlardan sonra sayın genel başkanımız niçin evet dediğini niçin bu anayasa desteklediklerini izah edecektir. Zaman zaman izah etmiştir ama daha detaylı bir şekilde izah edecektir. Biz şuna inanıyoruz alınan karar gerçekten ülkemiz son günlerde yalnızlaştırılmaya çalışılıyor. Emperyal güçler üzerimize üzerimize yürüyor. Terör örgütü ile ülkemizi bölmeye iç kargaşaya götürmeye çalışıyorlar. Bunların tek gayesi ülkemiz içerisinde kaos yaratıp iç savaşa sürüklemektir. Ama nafile bu emellerine kavuşamadılar kavuşamayacaklar. Bu anayasa dış güçlere karşı birlik beraberliğimizin bir simgesi olacak. Bir örnek olacak. İnşallah diğer konularda da bir milli mutabakat milli beraberlik olacaktır. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır. Düsturuyla hareket ediyoruz. İnşallah bu anaysa bir rahmet olacaktır. Ben insanlarımızı sağduyu ile hareket edip anayasaya destek vermelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.

(YA-SD-Y)



25.01.2017 16:20:57 TSI

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