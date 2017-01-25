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Vali Çakacak'tan yatırımlarını artıran iş insanlarına teşekkür

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:18
Vali Çakacak'tan yatırımlarını artıran iş insanlarına teşekkür
Vali Çakacak'tan yatırımlarını artıran iş insanlarına teşekkür
- MTOSB ev sahipliğinde düzenlenen 'Ekonomi Buluşmaları', Mersin Valisi Çakacak ve Mersin GİAD üyelerinin katılımıyla yapıldı
- Vali Çakacak:
- "2016 yılında ilimizden 158 ülkeye 1,5 milyar dolar değerinde ihracat yapıldı"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye'de son dönemde terör saldırıları artmasına rağmen, özel sektörün milli bir duruş sergileyerek yatırımlarını azaltmak yerine gün geçtikçe artırdıklarına dikkat çekerek, tüm iş insanlarına teşekkür etti.
Mersin'in ekonomisine hareketlilik kazandırmak, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) yatırımcılarıyla şehirdeki iş insanlarını bir araya getirmek ve ticari ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla MTOSB ev sahipliğinde "Mersin Ekonomi Buluşmaları" toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Vali Çakacak'ın yanı sıra MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, MTOSB bünyesinde faaliyet gösteren firma temsilcileri ve Mersin GİAD üyesi iş insanları katıldı.
Buluşmada bir konuşma yapan Vali Çakacak, kentin tüm dinamiklerinin Mersin'in sahip olduğu potansiyelin etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi için her zaman işbirliği içerisinde hareket ettiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu süreçte Mersin'in gelişimini hızlandırmak amacıyla devletin ve hükümetin devasa yatırımlarının da kesintisiz devam ettiğini dile getiren Çakacak, bu yatırımların iş insanlarına ulusal ve uluslararası pazarlarda büyük avantaj sağladığını söyledi.
Çakacak'tan yatırımlarını artıran iş insanlarına teşekkür
İş insanlarının, kamu-özel sektör birlikteliği ile Mersin'de çeşitli sektörlerde birçok yatırım gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Çakacak, "Küresel ve bölgesel sıkıntıların yoğun yaşandığı bu dönemde, devletimizin bekasını ve milletimizin birliğini hedef alan terör saldırılarına rağmen, hükümetimiz ve özel sektörümüz yatırımlarını arttırmaktadır" dedi.
Devletin milli seferberlik ruhu içerisinde iç ve dış düşmanlara karşı verdiği mücadelenin yanında, iş dünyasının da yatırımlarını azaltmak yerine, gün geçtikçe arttırarak sergilediği milli duruşun çok önemli ve değerli olduğunu belirten Çakacak, Mersin'de bu önemli duruşu sergileyerek yatırımlarını, istihdamlarını ve ticaret hacmini her geçen gün arttıran tüm iş insanlarına teşekkür etti.
"2016 yılında ilimizden 158 ülkeye 1,5 milyar dolar değerinde ihracat yapıldı"
2016 yılında Mersin'den 158 ülkeye 1,5 milyar dolar değerinde ihracat yapıldığını bildiren Çakacak, devlet tarafından verilen destekler ve iş insanların gayretleriyle 2017 yılında miktarın çok daha fazla gerçekleşeceğine inandığını vurguladı. Çakacak, Ekonomi Buluşmalarının asıl amacının, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin ilk olarak il içinden karşılanması sağlanarak maliyetin azaltılması ve bu sayede sermayenin il içerisinde kalmasıyla ilin gelişimine daha da fazla katkıda bulunulması olduğunu sözlerine ekledi.
MTOSB Başkanı Tekli ise ülkenin içinde bulunduğu ekonomik altyapı gereği iş insanlarının en büyük görevinin çalışmak ve üretmek olduğunu kaydetti. MTOSB'de üretim yapan 200 firma ile Mersin GİAD üyesi 300 iş insanının bir araya geldiği toplantının Mersin'de ilk kez düzenlendiğini de belirten Tekli, önümüzdeki süreçte tekrar düzenlenmesi planlanan bu toplantıların Mersin'in ekonomik gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Mersin GİAD Başkanı İzol da bu tür buluşmaların kentin tüm dinamiklerinin bir araya gelerek hem ikili ilişkilerin hem de ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kentin, bölgenin ve ülkenin kalkınması için tüm dinamiklerin birbirine her zaman olduğundan daha da fazla kenetlenmesi gerektiğine dikkat çeken İzol, "Valimiz Sayın Özdemir Çakacak'ın, iş insanlarımızın yaşadığı sıkıntıların en kısa sürede aşılması, iş ve işlemlerin çabuklaştırılması ve prosedürlerin yerine getirilmesi noktasında verdiği destekler, bize büyük güç vermektedir. Bu nedenle Valimiz Sayın Özdemir Çakacak'a göreve başladığı günden bu yana her zaman iş dünyasının yanında olduğu, tüm etkinlik ve toplantılarımıza katılarak bizleri yalnız bırakmadığı için özellikle teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan İzol'a gayretli çalışmalarından dolayı şilt veren Vali Çakacak, daha sonra buluşma çerçevesinde kurulan stantları tek tek firmaların üretim ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Mersin Ekonomi Buluşmaları toplantısı, iş insanları arasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerle sona erdi.
(KYM-Y)

25.01.2017 16:23:21 TSI
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