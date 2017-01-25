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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Fırat Gümrük Bölge Müdürlüğü'nden 1 yılda 1.5 milyon TL gelir

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:19
Fırat Gümrük Bölge Müdürlüğü'nden 1 yılda 1.5 milyon TL gelir

MALATYA (İHA) - 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla yapılan açıklamada faaliyetlerle ilgili bilgiler verili. Malatya'nın da aralarında bulunduğu 4 ilde 2016 yılında yapılan satışlardan toplam 1 milyon 537 b,n 86 TL hasılat elde edildiği belirtildi.
Dünya Gümrük Örgütü'nün ilk toplantısının yapıldığı 26 Ocak 1953 tarihi anısına 1981 yılından bu yana 'Dünya Gümrük Günü'nü olarak kutlanıyor. Bu yıl 'Etkin Sınır Yönetimi İçin Veri Analizi' temalı kutlanacak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından faaliyetlere ilişkin bir açıklama yapıldı. Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Elazığ ve Sivas Gümrük Müdürlüklerinin bağlı olduğunu ifade edilerek 2016 yılında bu 4 ilin gümrüklerinden 426 Milyon Dolar ihracat ile 274,5 Milyon Dolar İthalat işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.
Gümrük müdürlüklerinde en fazla önem verilen faaliyetlerden birinin kaçakçılıkla mücadele olduğunun belirtildiği açıklamada bu bağlamda 2016 yılında 29 olayda 804 bin 750 TL kaçak yakalama olayı gerçekleştiği bilgisi verildi.
Açıklamada, "Bakanlığımızın tüm iş ve işlemlerinin standardize edilmesi, şeffaflık ve takip edilebilirliğinin sağlanması, coğrafi kısıtları ortadan kaldırarak farklı yerlerdeki ihalelere internet üzerinden teklif verilmesini sağlamak, ihalelere katılımı ve dolayısıyla rekabeti artırmak, eşyanın tasfiyesini hızlandırmak amacıyla e-ihale uygulamasına geçilmiştir" denildi. Ayrıca açıklamada, 2016 yılında 60 araç ve 63 eşya satışı olmak üzere toplam 1 milyon 537 bin 86 TL 18 kuruş satış hasılatı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Yeşilyurt İlçesi İkizce Köyü sınırları içerisinde yer alan yeni hizmet binasının da yapımına başlanıldığı ve 2018 yılında bitirileceği de ifade edildi.
(BT-SD-Y)

25.01.2017 16:24:30 TSI
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