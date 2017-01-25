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Tatvan'da ihtiyaç sahibi ailelerin durumu yerinde tespit ediliyor



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın talimatları doğrultusunda ilçedeki fakir ve yardıma muhtaç ailelerin durumları yerinde tespit edilerek kayıtları güncelleniyor.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 19 Şubat 2017 tarihli mütevelli heyeti toplantısında alınan karar doğrultusunda, ilçedeki fakir ve yardıma muhtaç ailelerin kayıtları yeniden güncelleniyor. Yapılan inceleme ile yardıma muhtaç aileler yerinde tespit edilerek gerekli yardımların ulaştırılması sağlanıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ilçedeki fakir ve yoksul beyanında bulunan tüm hanelerin ziyaret edilerek dosyalarının güncelleneceğini söyledi. Yapılan uygulama ile gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek gerekli yardımların yapılacağını ifade eden Kaymakam Özkan, hane ziyaretlerinde maddi durum itibariyle hak etmediği halde yanlış beyanda bulunan ailelerin de ayrıca tespit edilerek yardımların kesileceğini kaydetti. Özkan, "Amacımız vakfa tahsis edilen ödeneğin gerçek hak sahibi ve mağdur ailelere ulaştırılmasını sağlamaktır. Bunun yanında, tevazu göstermek suretiyle hak sahibi olduğu halde vakfa müracaat etmeyen ailelerin de ayrıca tespit edilerek yardım ulaştırılması amacındayız. İnşallah hane ziyaretleri tamamlandığı vakit, vakfa tahsis edilen ödeneğin gerçek hak sahibi ve mağdur ailelere ulaştırılması amacına da ulaşmış olacağız" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



25.01.2017 16:24:31 TSI

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