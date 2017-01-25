26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BEÜ Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "Educatio 2017" fuarına katıldı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:20
BEÜ Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "Educatio 2017" fuarına katıldı
BEÜ Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "Educatio 2017" fuarına katıldı

(Fotoğraflı)

Ömer Tekcan
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 19-21 Ocak 2017 tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Educatio 2017 uluslararası eğitim fuarına katıldı. Fuarda başta Macaristan olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler Bülent Ecevit Üniversitesi standına yoğun ilgi gösterdi. Fuarda öğrencilere BEÜ ile ilgili ayrıntılı bilgi ve materyal desteği sağlandı ve öğrenci kabul süreçleri ile ilgili öğrenci ve velilerle bire bir görüşmeler gerçekleştirildi.
Türkiye'den sadece Bülent Ecevit Üniversitesi'nin katıldığı fuarda Üniversitemiz uluslararası öğrencilere yönelik tanıtımın yanı sıra Erasmus+ ve Mevlana kapsamında işbirliklerini geliştirme amacıyla pek çok üniversite temsilcisi ile görüşme yaptı. Aralarında İngiltere, Belçika, İsviçre, Danimarka, Fransa, Hollanda Çin ve Hong Kong'un saygın üniversitelerinin bulunduğu 18 üniversite ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni işbirliklerinin temelleri atıldı. Tanıtım fuarına katılan Üniversite temsilcileri tanıtım fuarının çok verimli geçtiğini belirttiler.
(ÖMR-SÖ-Y)

25.01.2017 16:24:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY DAVASI

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Zonguldak'taki terör operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU

Zonguldak’tan Haleplilere yardım
YEREL

ZONGULDAK’TAN HALEPLİLERE YARDIM
Zonguldak'ta ava çıkan 14 yaşındaki öğrencinin vurulması
YEREL

ZONGULDAK'TA AVA ÇIKAN 14 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİNİN VURULMASI
Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu
YEREL

ZONGULDAK'TA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU
Zonguldak’taki cinayet davasında karar
YEREL

ZONGULDAK’TAKİ CİNAYET DAVASINDA KARAR

Tosun, İl Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi
YEREL

TOSUN, İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NI DEĞERLENDİRDİ
Kızılay kan merkezi kan alma birimi hizmete açıldı
YEREL

KIZILAY KAN MERKEZİ KAN ALMA BİRİMİ HİZMETE AÇILDI
Zonguldak'ta terör operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TA TERÖR OPERASYONU