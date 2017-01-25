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BEÜ Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "Educatio 2017" fuarına katıldı



(Fotoğraflı)



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 19-21 Ocak 2017 tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Educatio 2017 uluslararası eğitim fuarına katıldı. Fuarda başta Macaristan olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler Bülent Ecevit Üniversitesi standına yoğun ilgi gösterdi. Fuarda öğrencilere BEÜ ile ilgili ayrıntılı bilgi ve materyal desteği sağlandı ve öğrenci kabul süreçleri ile ilgili öğrenci ve velilerle bire bir görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye'den sadece Bülent Ecevit Üniversitesi'nin katıldığı fuarda Üniversitemiz uluslararası öğrencilere yönelik tanıtımın yanı sıra Erasmus+ ve Mevlana kapsamında işbirliklerini geliştirme amacıyla pek çok üniversite temsilcisi ile görüşme yaptı. Aralarında İngiltere, Belçika, İsviçre, Danimarka, Fransa, Hollanda Çin ve Hong Kong'un saygın üniversitelerinin bulunduğu 18 üniversite ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni işbirliklerinin temelleri atıldı. Tanıtım fuarına katılan Üniversite temsilcileri tanıtım fuarının çok verimli geçtiğini belirttiler.

(ÖMR-SÖ-Y)



25.01.2017 16:24:41 TSI

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