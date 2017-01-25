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Gaziosmanpaşa'da ilçe temizliği için 15 yeni araç

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:20
Gaziosmanpaşa'da ilçe temizliği için 15 yeni araç
Gaziosmanpaşa'da ilçe temizliği için 15 yeni araç
- Gaziosmanpaşa'da 15 yeni hizmet aracının tanıtımı yapıldı

(Fotoğraflı)

Harun Basat - Hasibe Karadağ
İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da ilçe genelinde bulunan çeşitli atıkların ayrıştırılıp toplanması ile geri dönüşüme katkıda bulunarak daha temiz bir çevrenin oluşmasının sağlanması için 15 yeni hizmet aracının tanıtımı yapıldı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçe genelinde bulunan çeşitli ambalaj, elektronik, cam, imalat gibi atıkların ve bitkisel yağlar ile atık pillerin ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüşüme katkı sağlanması amacıyla 15 yeni hizmet aracının tanıtımı yapıldı. Temizlik İşleri ve Çevre Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürütecek olan araçlardan ambalaj atığı için 9, atık cam toplama çalışmaları için 1 kamyon, 1 atık pil toplama aracı, 1 bitkisel yağ atığı toplama aracı ve 3 tane araç da imalat atıkları için ilçede çalışmalarını sürdürecek. Gaziosmanpaşa'da daha temiz bir çevrenin oluşturulması için atığın türüne göre çalışma yapacak olan araçlar ile ilçedeki çöp oranının da azaltılması planlanıyor.

"Geri dönüşüm çalışması sayesinde toplanan çöp miktarını düşürmeyi hedefliyoruz"
İlçede daha temiz bir çevre oluşturulması için çeşitli çalışmalar yapıldığını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Özellikle sistemlerini ve araçlarını değiştiriyoruz. 16 mahallemiz var iki mahalleye bir araç düşecek şekilde 8 araçla birlikte geri dönüşüm kampanyası başlattık. İnşallah bu geri dönüşüm çalışması sayesinde toplanan çöp miktarını da düşürmeyi hedefliyoruz. Araçların arkasına dijital olarak ihbar hattımızın telefon numarasını vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Vatandaş sokakta bir çöp ya da uygunsuz yere çöp atan bir vatandaşımızı gördüğünde arayabilir. Görüntülü ya da anında tespitle bize ulaşmasını sağlayarak hem anında çöpü alıyoruz hem de o vatandaşa ceza uygulaması yapıyoruz" dedi.
(HK-HB-SO-Y)

25.01.2017 16:25:26 TSI
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