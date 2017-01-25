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AK gençlerden Türkiye'ye örnek proje



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, Türkiye genelinde yapılacak bilgi yarışmalarında rol model oldu.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Birim Başkanlığı'nın hazırladığı 'Doğru Cevap' isimli bilgi yarışması projesi başladı. AR-GE ve Eğitim Birim Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu hazırlanan bilgi yarışmasında sorular birden fazla konu içeriğine sahipken, özellikle yeni anayasa ile alakalı sorular genel merkezden tam not aldı. İlçelere sorulan soruların bir kısmı birimin internet sitesinde bulunan kitap özetleri, bültenler ve 'Biliyor muydunuz?' köşesinde güncelliğini koruyan bilgilerden gelirken, diğer bir kısmı ise 2002 yılından beri yapılmış ve devam eden projeler hakkında oluşuyor. Yarışmanın belkemiğini oluşturan sorular ise yeni anayasa hakkında.

Yarışma İle alakalı bilgi veren İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Tarık Kaderli, soruların titizlikle hazırlandığını. özellikle yeni anayasa ile alakalı hazırlanan soruların bütün ilçe teşkilatlarında bulunan arkadaşlarımızın bilgi dağarcığını genişleteceğini ve halka anlatmak hususunda yardımcı olacağını söyledi. Kederli, yarışmaların kura sonucu farklı ilçelerde gerçekleşmesinin teşkilatlar arası kaynaşmayı arttıracağını dile getirdi.

(MŞ)



25.01.2017 16:26:38 TSI

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