YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edirnespor son dakika golüyle 1 puanı yakaladı

Edirnespor son dakika golüyle 1 puanı yakaladı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, 14. haftada kendi evinde karşılaştığı Uzunköprüspor ile 2-2 berabere kaldı.

Edirne 25 Kasım Stadyumu'nda Uzunköprüspor'u konuk eden Edirnespor, 90+2'de attığı ikinci golle beraberliği yakalayarak 1 puanı yakaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakim Komitesi tarafından görevlendirilen Hüseyin Gökberk Arslan, Gökmen Çambel ve Kadir Günal hakem triosunun yönettiği maçta ev sahibi ekip Edirnespor, maçın 26. dakikasında Birol Öztürk ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla noktalandı.



1 puan uzatma dakikalarında geldi

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Uzunköprüspor, 59. dakikada Serhat Görmen'in attığı golle Edirnespor karşısında 1-1'lik beraberliği yakaladı. Maçın kalan yarım saatlik bölümünde her iki takımın da kontrollü oyunu devam ederken, konuk ekip Uzunköprüspor, Uğurcan Köse'nin 82. dakikada bulduğu golle 2-1 öne geçmiş oldu. Maçın uzatma dakikalarında ev sahibi ekip oyuncusu Ali Tayfun Akbey'in bulduğu golle Edirnespor, Uzunköprüspor karşısında 2-2 beraberliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

(KU-Y)



25.01.2017 16:27:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER