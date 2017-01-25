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957 ilçe belediyesi icinde 4. oldu

- Serikli muhtarlardan Başkan Çalık'a tebrik



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA) - Serik Muhtarları, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık'ın Türkiye genelinde 957 ilçe belediyesi arasında en başarılı 4. belediye seçilmesi sebebiyle bir kahvaltı organize ederek tebrik edip günün anısına plaket sundular.

2016'da Türkiye'nin en başarılı İlçe Belediye Başkanlarını araştırma sonucuna göre Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, yüzde 61,2'lik başarı oranıyla Türkiye'nin en başarılı 4. İlçe belediye başkanı seçildi. Serik Muhtarlar Derneği ile Serik Mevcut Muhtarlar Derneği kurumları ile muhtarlar bir kahvaltı organize ederek bu başarıyı tebrik etmek için Başkan Çalık ile bir araya gelerek plaket taktim ettiler. Muhtarlar adına konuşan Serik Muhtarlar Derneği başkanı Mustafa Barçın, belediye başkanının bu başarısından muhtarlar olarak gurur duyduklarını ifade ederek, "Belediye başkanımız bağımsız bir araştırma şirketinin 957 ilçe belediye başkanı arasında Türkiye genelinde en başarılı 4. İlçe belediye başkanı seçildi. Başkanımızın bu başarısı bizleri oldukça mutlu etti. Bizde bu başarıyı kutlamak için bir araya geldik ve sayın başkanımıza Serik halkı adına teşekkür ediyoruz. Serik muhtarları olarak bizleri gururlandırdı. Allahlın izniyle çok daha güzel başarılara imza atacağız hep birlikte" dedi.

Muhtarlara hitap eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, birlik beraberliğe vurgu yaparak en başarıların birlik beraberlikle mümkün olduğunu söyledi. Çalık, " Öncelikle bu nazik davetiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Hepimiz en nihayetinde insanız hatalar yapabiliyoruz hatalarımızın eleştirildiği gibi başarılarımızın da bu şekilde takdir edilmesi bizleri oldukça mutlu ediyor ve motive ediyor. Bu başarı hepimizin. Siz değerli muhtarlarımızın payı büyük. Uyum içinde çalışmamız, birlik beraberlik içerisinde çalışmamızın sonucudur bu. Muhtarlarımız bizim en büyük destekçimiz, elimiz kolumuz Serik'teki gözümüz o yüzden biz sizlere değer veriyoruz. Hepimizin ortak paydası Serik. Kişiler geçicidir kalıcı olan arkamızda bıraktığımız eserlerimiz. Allah'ın izni ile Serik kabuğunu kırıyor. Bakın tapu sorunu ve su sorununda büyük aşama kaydettik bu sorunları çözersek ilçemizin 60 yıllık kör düğüm olmuş sorunlarını ortadan kaldırmış olacağız. Bu da Serik'i daha yukarılara taşıyacak inşallah" dedi.

(ST)



25.01.2017 16:27:44 TSI

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