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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Başkan Tutul'dan Vali Canbolat'a ziyaret

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:24
Başkan Tutul'dan Vali Canbolat'a ziyaret
Başkan Tutul'dan Vali Canbolat'a ziyaret

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ağırlayan Vali Canbolat, Seydişehir Belediyesi'nin çalışmaları ve ilçede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Seydişehir'in her geçen gün gelişerek, yaşanabilir bir şehir halini geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve resmi kurumlarla birlikte ortak hareket ederek Seydişehir'i daha ileri taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıkları kaydetti.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Valisi Yakup Canbolat'a, termal yatırımlar, Seyitharun Projesi, Tescilli Binalar, Konya meralarının hayvancılık noktasında kiraya verilmesi ve kar yağışında Seydişehir'de zarar gören vatandaşların durumları ve İl Afet Müdürlüğüne yapılan yazışmalar konusunda bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Canbolat ise, Başkan Tutal'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
(AH-Y)

25.01.2017 16:26:59 TSI
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