MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde kesintisiz içme suyu temininde kullanılmak üzere 320 adet motopompu bünyesine katarak, ortaya çıkabilecek herhangi bir arızaya karşı önlem almak için önemli bir adım attı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçeye kesintisiz hizmet sunmak adına yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, il genelinde içme suyu sağlayan sondajlarda kullanılmak üzere Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesine 320 adet motopompu dahil etti. Her ilçede bulunan içme suyu tesislerine uyumlu olan farklı boyutlardaki motopompların yedeklenmesiyle, tesislerdeki su pompalama sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda devreye yenileri alınarak su kesintileri minimum seviyelere çekilebilecek.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, hizmet kalitesinin olabildiğince üst seviyelere çıkarılması amacıyla yapılan yatırımların sürdüğünü belirterek, "MASKİ olarak amacımız, 17 ilçemizin tamamındaki vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz hizmet ulaştırmak. Bu amaçla da teknik ekipmanlarımız konusunda sürekli olarak yedeklemeler yapıyoruz. Her an her durumla karşılaşmak mümkün. Bizler de mümkün seviyede bu aksaklıklara hazırlıklı olmak durumundayız. Tüm çabamız Manisalılara layık oldukları hizmeti sunabilmek" diye konuştu.

25.01.2017

