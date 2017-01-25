YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MÜSİAD ve Şehzadeler ortak projelere imza atacak

MÜSİAD ve Şehzadeler ortak projelere imza atacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Opak'ın katılımı yapılan kongrede Manisa şube Başkanlığına seçilen Mehmet Reşit Ürper ve yönetim kurulu üyeleri Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik ziyarette MÜSİAD ile birlikte Manisa'ya ortak projeler yapacaklarını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa şube başkanlığı görevine seçilen Reşit Ürper, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti. MÜSAİD'ın Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan MÜSİAD Manisa Şubesinin Başkan ve yönetimine bu nazik ziyaretleri nedeni ile çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde MÜSİAD Genel Başkanının' da katılımı ile Manisa şubesinin kongresi gerçekleşti. Bu kongre sonucunda da Manisa' da uzun yıllardır ticaret hayatının içerisinde bulunan aynı zamanda da cemiyet hayatından da hiçbir zaman kopmayan bizlerinde çok sevdiği değerli Reşit Ürper ağabeyimiz Manisa MÜSİAD şube başkanlığına seçildi. Kendisi bu kongrede çok dinamik ve güzel bir ekip oluşturdu. Bu ekip ile birlikte güzel başarılara imza atacağına inanıyorum. Sivil toplum kuruluşlarımız son derece önemli, gelişmiş demokrasilerin olmazsa olmazı sivil toplum kuruluşlarıdır. MÜSİAD kurulduğu günden beri Türkiye'de halktan ve haktan yana, demokrasi ve milli iradeden yana örnek bir tavır sergilemiştir. Türkiye'nin geçirdiği sıkıntılı ve zorlu günlerde, hiçbir baskıya boyun eğmeden, hür ve özgür bir şekilde gerçekleri, hakkı, hakikati haykırmıştır. Dolayısı ile MÜSİAD Türkiye'nin yüz akı olmayı hak etmiş olan bir sivil toplum kuruluşudur. Manisa'mızda da güçlü bir şubenin olması bizleri son derece mutlu ediyor. Manisalı işadamlarımız MÜSİAD aracılığı ile dışarıya açılıyor. Hem kendi sektörlerinde kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar, hem de yeni pazarlarla tanışma imkânı buluyorlar. Şehzadeler Belediyesi olarak geçmişte de birçok çalışmayı birlikte yürütmüştük, İnşallah bundan sonra da MÜSİAD ile uyum içerisinde birçok çalışmaya birlikte imza atarız" dedi.



"Şehzadeler Belediyemiz ile ortak projelere imza atacağız"

MÜSİAD Manisa Şubesi olarak Şehzadeler Belediyesi ile ortak projelere imza atacaklarını ifade eden MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper, "Manisa'mızın çalışkan ve her yönü ile örnek alınabilecek olan değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'i yeni yönetimimiz ile birlikte ziyaret ettik. MÜSİAD olarak Belediyemiz ile birlikte Manisa'mıza daha güzel hizmetleri nasıl getiririz noktasında birlikte çalışarak bu birlik ve beraberliğimizi de halkımıza göstereceğiz. Bu nedenle hem değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'in fikirlerinden istifade edeceğiz hem de kendi fikirlerimizi ortaya koyarak ortaya çıkan fikirleri birlikte icraata dökeceğiz" dedi.

(SC-Y)



25.01.2017 16:29:37 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER