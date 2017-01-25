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Zabıta, kasap ve balık satış noktalarında denetimlerini arttırdı



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Belediye zabıta ekipleri kasaplarla birlikte balık tezgahların da denetimlerini arttırdı.

İmalathanelerin temizliği ve sağlık bilgisi noktalarında yapılan çalışmalarda eksik evrak ve sağlık bilgisi kurallarına uyulmayan işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde halkı tehlikeye sokacak unsurların ortadan kaldırılması için çalışmalarına hız verdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, halkın sağlığının daima zabıta için önemli olduğunu söyledi.

Zabıtanın her zaman görev başında olduğunu bildiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Zabıta Müdürlüğümüz her zaman görevinin başında gelen şikâyetler, zabıta ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek gerekli işlem ve uyarılar yapılıyor." dedi.

(EÖ-SK)



25.01.2017 16:30:06 TSI

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